Рязанец предстанет перед судом за убийство любовницы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанец предстанет перед судом за убийство своей сожительницы. Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передали в Октябрьский райсуд, сообщила его
По версии следствия, трагедия произошла в ночь на 18 июня. Пара выпивала и поссорилась. Во время конфликта мужчина избил женщину и ранил ее ножом.
От множественных травм потерпевшая скончалась на месте.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани пропал 15-летний юноша
|
cледующая новость →Гости «Новогодней столицы 2020» смогут посетить резиденцию Рязанского Косопуза
Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.