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В Рязани гипермаркет «Оби» оштрафовали за нарушения. Об этом сообщил
Во время проверки выяснилось, что у растений в магазине выявили «карантинный вредитель» — западный калифорнийский цветочный трипс.
Арбитражный суд привлек ООО «ОБИ Франчайзинговый центр» к административной ответственности и оштрафовал на десять тысяч рублей.
Справка
Западный или калифорнийский цветочный трипс — вредитель, который распространен на большой территории России. Он представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний.
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