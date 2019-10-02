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Фото: Pixabay.com
С начала года во Владимирской области побывали около трех миллионов туристов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток туристов увеличился на четыре процента,
За девять месяцев в области открыли 19 туристических маршрутов и провели более 170 событийных мероприятий (на 15% больше, чем в 2018 году).
Отмечается, что подробную информацию об экскурсиях, гостиницах, кафе и транспортных схемах гости региона могут получить в туристском информационном центре во Владимире. Его филиал также есть в Суздале.
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