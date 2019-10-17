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Фото: Pixabay.com
В четверг, 17 октября, в Кораблине поезд насмерть сбил подростка в наушниках. Юноша ехал на велосипеде, сообщил следователь по особо важным делам Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сергей Бубенев.
По словам Бубенева, молодой человек оказался на железнодорложных путях за 15 метров до поезда.
После гибели подростка начали проверку.
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