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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание, передает
Температура воздуха в Москве через несколько дней понизится на 5-6 градусов.
«Осень закончилась. К четвергу уже заметное понижение температуры: днем около шести градусов, ночью — около двух», — отметил Вильфанд.
Он также добавил, что 15 октября в столице ожидается 11-13 градусов тепла, а 16-го — 9-14 градусов.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».