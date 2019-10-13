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13:02, 13 октября 2019 114
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Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание, передает ТАСС со ссылкой на научноого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха в Москве через несколько дней понизится на 5-6 градусов.

«Осень закончилась. К четвергу уже заметное понижение температуры: днем около шести градусов, ночью — около двух», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что 15 октября в столице ожидается 11-13 градусов тепла, а 16-го — 9-14 градусов.


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