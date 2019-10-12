Ночью в центре Рязани обнаружили истекающего кровью мужчину

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Фото: Pixabay.com
Ночью в субботу, 12 октября, в центре Рязани нашли истекающего кровью мужчину. У него были раны на шее и теле,
Прохожий услышал стоны около одного из домов на улице Лево-Лыбедской. Пострадавший рассказал, что после полуночи к нему пришли пьяные приятель и его возлюбленная. Гость обвинил мужчину в попытке изнасиловать подругу и начал наносить удары ножом. Тот в ответ ударил злоумышленника по голове металлической трубой, а затем упал.
Оперативники нашли нападавшего и его приятельницу на одной из улиц. Как оказалось, ранее 22-летнего жителя Рязанского района судили за наркоторговлю. На него завели дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Молодому человеку грозит до деяти лет тюрьмы.
Полицейские установили, что пострадавший житель дома на улице Лево-Лыбедской не пытался изнасиловать женщину.
«Рязанке не понравились пару фраз, которые озвучил в ее сторону хозяин дома, и она сильно преувеличила его неблаговидные действия», — уточнили они.
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