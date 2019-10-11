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Скопинец до смерти забил мужчину на остановке. Инцидент произошел вечером 10 октября в микрорайоне Октябрьский, сообщил
Известно, что 35-летний и 48-летний мужчины были пьяны и поссорились. Завязалась драка, во время который младший несколько раз ударил старшего по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК, расследование продолжается.
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