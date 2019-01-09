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10:16, 9 января 2019 2 225
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Мороз и снег. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю января

Мороз и снег. Прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю января

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на первую рабочую неделю января. В четверг и пятницу ожидается небольшой снег.

По данным синоптиков, дневные температуры с 9 по 11 января не опустятся ниже -10 градусов.

Ночами будет -11, -12 градусов.


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