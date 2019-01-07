В России вступил в силу закон об увеличении периода оплаты штрафов со скидкой

Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой, если извещение пришло с опозданием, вступил в силу 7 января, передает РИА «
Согласно документу, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила в его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление.
При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.
В настоящее время водитель в 20-дневный срок после наложения штрафа имеет право оплатить только половину суммы.
По данным ГИБДД, по итогам 11 месяцев 2018 года сотрудники ГАИ вынесли 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов, из которых 119,7 миллиона оплатили «со скидкой».