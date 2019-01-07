Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:14, 7 января 2019 799
 0    0

В России вступил в силу закон об увеличении периода оплаты штрафов со скидкой

В России вступил в силу закон об увеличении периода оплаты штрафов со скидкой

Закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой, если извещение пришло с опозданием, вступил в силу 7 января, передает РИА «Новости».

Согласно документу, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила в его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление.

При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.

В настоящее время водитель в 20-дневный срок после наложения штрафа имеет право оплатить только половину суммы.

По данным ГИБДД, по итогам 11 месяцев 2018 года сотрудники ГАИ вынесли 122,2 миллиона постановлений о наложении административных штрафов, из которых 119,7 миллиона оплатили «со скидкой».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
10:14, 7 января 2019
В России вступил в силу закон об увеличении периода оплаты штрафов со скидкой
10:02, 7 января 2019
Успехов и благополучия. Путин поздравил православных христиан с Рождеством
9:53, 2 января 2019
Любимов предложил реконструировать аэропорт под Рязанью за миллиард долларов
17:40, 29 декабря 2018
Россия запретила ввоз консервов и овощей с Украины
8:38, 29 декабря 2018
Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 32 726
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 17
12:44, 30 декабря 2018 29 105
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 28 178
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 321
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:10, 3 января 2019 23 757
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум