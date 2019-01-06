Жителю Михайлова грозит срок за кражу пакета из камеры хранения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась 25-летняя женщина, которая сообщила, что из камеры хранения магазина пропал пакет с покупками.
Выяснилось, что следов взлома замка не было, а в пакете находились различные покупки, которые женщина сделала за последний час в нескольких магазинах города.
По записи камер видеонаблюдения полицейские установили внешность злоумышленника. Выяснилось, что к краже причастен 31-летний житель города, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.
Мужчина под видом покупателя подобрал ключ к одной из камер хранения и ждал, когда туда поместят большую «добычу».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.