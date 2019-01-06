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11:26, 6 января 2019 374
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Жителю Михайлова грозит срок за кражу пакета из камеры хранения

Жителю Михайлова грозит срок за кражу пакета из камеры хранения

Жителю Михайлова грозит срок за кражу пакета из камеры хранения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратилась 25-летняя женщина, которая сообщила, что из камеры хранения магазина пропал пакет с покупками.

Выяснилось, что следов взлома замка не было, а в пакете находились различные покупки, которые женщина сделала за последний час в нескольких магазинах города.

По записи камер видеонаблюдения полицейские установили внешность злоумышленника. Выяснилось, что к краже причастен 31-летний житель города, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Мужчина под видом покупателя подобрал ключ к одной из камер хранения и ждал, когда туда поместят большую «добычу».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.


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