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15:35, 6 января 2019 1 794
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В рязанском супермаркете один пенсионер ограбил другого

В рязанском супермаркете один пенсионер ограбил другого

В рязанском магазине у пенсионера похитили кошелек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 69-летний рязанец, который сообщил, что после посещения супермаркета на окраине города у него пропал кошелек с 13 тысячью рублями. Мужчина расплатился и, видимо, оставил кошелек у кассы. Когда он вернулся, кошелька уже не было.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что кошелек забрал покупатель, стоявшие в очереди сразу после пострадавшего. Он видел, как мужчина перед ним забыл кошелек, не проинформировал его и не передал находку администрации, что квалифицируется как тайное хищение.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 66-летний мужчина, который живет недалеко от магазина. Его разыскали и изъяли похищенное.

В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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