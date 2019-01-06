В рязанском супермаркете один пенсионер ограбил другого

В рязанском магазине у пенсионера похитили кошелек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 69-летний рязанец, который сообщил, что после посещения супермаркета на окраине города у него пропал кошелек с 13 тысячью рублями. Мужчина расплатился и, видимо, оставил кошелек у кассы. Когда он вернулся, кошелька уже не было.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили, что кошелек забрал покупатель, стоявшие в очереди сразу после пострадавшего. Он видел, как мужчина перед ним забыл кошелек, не проинформировал его и не передал находку администрации, что квалифицируется как тайное хищение.
Полицейские выяснили, что к краже причастен 66-летний мужчина, который живет недалеко от магазина. Его разыскали и изъяли похищенное.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.