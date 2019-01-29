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11:31, 29 января 2019 1 029
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В Рязанской области появится больше 14 тысяч вакансий — Любимов

В Рязанской области появится больше 14 тысяч вакансий — Любимов

В Рязанской области появится больше 14 тысяч вакансий за счет новых инвестпроектов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Николая Любимова.

По словам главы региона, за два года было подписано 52 соглашения о реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 242,8 млрд рублей.

Среди них — создание индустриальных парков в Рязанском и Пронском районах, а также строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса «Сухой порт „Рязань“», где планируется создать около трех тысяч рабочих мест.

«Всего до 2025 года потребность региона в кадрах превысит 140 тысяч человек, в том числе около 39 тысяч человек — в промышленности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребность организаций в работниках до 2025 года составляет 140,7 тысяч человек. Наибольшая потребность прогнозируется в сферах обрабатывающей промышленности, образования, транспортировки и хранения, строительства.

Кроме того, правительство Рязанской области начало работу по созданию экономических кластеров: в 2019 году планируется создать кластер «Товары для детства». «Также рассматривается возможность создания кластеров радиоэлектроники, лесопромышленности и автокомпонентов», — отметил Любимов.


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3 часа назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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