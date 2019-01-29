В Рязанской области появится больше 14 тысяч вакансий за счет новых инвестпроектов. Об этом передает
По словам главы региона, за два года было подписано 52 соглашения о реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 242,8 млрд рублей.
Среди них — создание индустриальных парков в Рязанском и Пронском районах, а также строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса «
«Всего до 2025 года потребность региона в кадрах превысит 140 тысяч человек, в том числе около 39 тысяч человек — в промышленности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потребность организаций в работниках до 2025 года составляет 140,7 тысяч человек. Наибольшая потребность прогнозируется в сферах обрабатывающей промышленности, образования, транспортировки и хранения, строительства.
Кроме того, правительство Рязанской области начало работу по созданию экономических кластеров: в 2019 году планируется создать кластер «Товары для детства». «Также рассматривается возможность создания кластеров радиоэлектроники, лесопромышленности и автокомпонентов», — отметил Любимов.