«Сбербанк» продлил скидку на ипотеку

«Сбербанк» продлил на 2019 год скидку в размере 0,3% на ставку по ипотеке для пользователей сервиса «ДомКлик». Дисконт предоставляется клиентам с одобренной ипотекой, покупающим квартиру на вторичном рынке.
Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик» и отмечены значком «Скидка 0,3 процента».
Менеджер «Сбербанка» свяжется с клиентом, который отправит объявление на одобрение, для подтверждения выбора квартиры. Затем банк проверит документы на квартиру и ее доступность для покупки в ипотеку.
После подтверждения данных по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снизится.
«Мы продлили не только скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка» Николай Васев.
Подробнее о том, как получить скидку на ставку по ипотеке, можно узнать на