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13:19, 29 января 2019 803

«Сбербанк» продлил скидку на ипотеку

«Сбербанк» продлил скидку на ипотеку

«Сбербанк» продлил на 2019 год скидку в размере 0,3% на ставку по ипотеке для пользователей сервиса «ДомКлик». Дисконт предоставляется клиентам с одобренной ипотекой, покупающим квартиру на вторичном рынке.

Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте «ДомКлик» и отмечены значком «Скидка 0,3 процента».

Менеджер «Сбербанка» свяжется с клиентом, который отправит объявление на одобрение, для подтверждения выбора квартиры. Затем банк проверит документы на квартиру и ее доступность для покупки в ипотеку.

После подтверждения данных по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и одобрения выбранной квартиры банком ставка по ипотеке снизится.

«Мы продлили не только скидку на ипотеку, но и улучшили условия ее получения. Теперь срок ожидания скидки начинается с момента отправки кадастрового номера или номера квартиры на проверку, а не с момента проверки данных по выписке из ЕГРН. Даже если мы не смогли получить выписку ЕГРН по каким-либо причинам, то по истечении срока ожидания скидка все равно будет присвоена», — рассказал директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» «Сбербанка» Николай Васев.

Подробнее о том, как получить скидку на ставку по ипотеке, можно узнать на сайте.


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5 часов назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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