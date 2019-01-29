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14:02, 29 января 2019 589
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Прокуратура заинтересовалась грязными матами в спортзалах районных школ

Прокуратура заинтересовалась грязными матами в спортзалах районных школ

Прокуратура Шацкого района провела проверки в районных школах. Результаты опубликовали на сайте облпрокуратуры.

Оказалось, что в шацком интернате нарушали закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при занятии физкультурой. Школьный спортинвентарь мыли не ежедневно, а маты не протирали мыльно-содовым раствором.

Аналогичные нарушения выявили и в шацкой средней школе, казачинской средней школе, чернослободской общеобразовательной школе.

В адрес директоров школ и начальника управления образования администрации района вынесли представления, пятерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.


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