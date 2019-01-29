Прокуратура заинтересовалась грязными матами в спортзалах районных школ

Прокуратура Шацкого района провела проверки в районных школах. Результаты опубликовали на
Оказалось, что в шацком интернате нарушали закон об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при занятии физкультурой. Школьный спортинвентарь мыли не ежедневно, а маты не протирали мыльно-содовым раствором.
Аналогичные нарушения выявили и в шацкой средней школе, казачинской средней школе, чернослободской общеобразовательной школе.
В адрес директоров школ и начальника управления образования администрации района вынесли представления, пятерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.