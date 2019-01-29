Эксперты рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году

Эксперты Финансового университета при правительстве рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году. По их данным, он составит не менее четырех процентов, пишет «
При этом аналитики уверены, что рост реальных доходов затормозится. По их прогнозам, этот показатель увеличится минимум на процент только через год.
«В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов», — считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.
Эксперты добавили, что в 2019 году наибольший рост экономики среди регионов следует ожидать в Крыму и Севастополе. Среди потенциальных лидеров — Амурская и Самарская области, Чечня и Якутия.
На прошлой неделе Росстат сообщил, что реальные доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2 процента вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста на 3,4 процента.