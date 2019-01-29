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8:29, 29 января 2019 994
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Эксперты рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году 2

Эксперты рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году

Фото: Pixabay.com

Эксперты Финансового университета при правительстве рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году. По их данным, он составит не менее четырех процентов, пишет «Российская газета».

При этом аналитики уверены, что рост реальных доходов затормозится. По их прогнозам, этот показатель увеличится минимум на процент только через год.

«В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов», — считает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

Эксперты добавили, что в 2019 году наибольший рост экономики среди регионов следует ожидать в Крыму и Севастополе. Среди потенциальных лидеров — Амурская и Самарская области, Чечня и Якутия.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что реальные доходы россиян в 2018 году снизились на 0,2 процента вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста на 3,4 процента.


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