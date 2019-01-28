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11:58, 28 января 2019 379
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В России ограничили долг по потребительским кредитам

В России ограничили долг по потребительским кредитам

Фото: Pixabay.com

В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам. Теперь ставка по кредитам до одного года не может превышать 1,5% в день, а с июля — более 1%, передает РИА «Новости».

В понедельник, 28 января, вступили в силу поправки к законам о займах и микрофинансовых организациях. Документы не предусматривают начисления процентов по займам, заключенным на срок не более 15 дней на сумму до десяти тысяч рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый просроченный день после того, как платеж достигнет 30% от займа.

С июля проценты и неустойки не могут превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза.

Также запрещается взыскивать долги по займам кредиторов, у которых нет лицензии Центробанка.


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