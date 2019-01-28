Окна для школы, крыша для ДК и брусчатка для парка. РНПК продолжила помогать благоустройству Турлатова

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», продолжает помогать поселку Турлатово Рязанского района.
В частности, РНПК выделила средства на новые пластиковые окна для средней школы, а также на ремонт крыши и покупку оборудования для местного дома культуры.
В поселке также продолжатся работы по благоустройству парка отдыха. Администрация поселения планирует закупить брусчатку и летом заняться формированием пешеходной зоны, организовать уличное освещение, установить скамейки и спортивное оборудование.
В Турлатове проживают 3600 человек, около половины которых пенсионеры, в школе обучаются 200 детей. В 2016 году благодаря нефтезаводу в поселке появились детская и спортивная площадки, благоустроили территорию под парк. В 2017 году нефтяники высадили здесь более 300 саженцев сосны и березы.
Регулярная помощь Турлатову — не единственный благотворительный проект АО «РНПК». Поддержку от завода также получили три рязанские больницы и Окский заповедник.