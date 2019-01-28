Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:10, 28 января 2019 312

Окна для школы, крыша для ДК и брусчатка для парка. РНПК продолжила помогать благоустройству Турлатова

Окна для школы, крыша для ДК и брусчатка для парка. РНПК продолжила помогать благоустройству Турлатова

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», продолжает помогать поселку Турлатово Рязанского района.

В частности, РНПК выделила средства на новые пластиковые окна для средней школы, а также на ремонт крыши и покупку оборудования для местного дома культуры.

В поселке также продолжатся работы по благоустройству парка отдыха. Администрация поселения планирует закупить брусчатку и летом заняться формированием пешеходной зоны, организовать уличное освещение, установить скамейки и спортивное оборудование.

В Турлатове проживают 3600 человек, около половины которых пенсионеры, в школе обучаются 200 детей. В 2016 году благодаря нефтезаводу в поселке появились детская и спортивная площадки, благоустроили территорию под парк. В 2017 году нефтяники высадили здесь более 300 саженцев сосны и березы.

Регулярная помощь Турлатову — не единственный благотворительный проект АО «РНПК». Поддержку от завода также получили три рязанские больницы и Окский заповедник.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:44, 28 января 2019
В Рязани выросла численность населения. Статистика
15:40, 28 января 2019
В Рязани незаконно продавали сим-карты в торговой палатке. Видео
15:37, 28 января 2019
Пьяный рыбновец угрожал зарезать жену
15:10, 28 января 2019
Окна для школы, крыша для ДК и брусчатка для парка. РНПК продолжила помогать благоустройству Турлатова
14:50, 28 января 2019
В Рязани продолжается отбор на должность бизнес-омбудсмена региона
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Надежность в любой ситуации. Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о скорых переменах на региональном рынке жилья

Надежность в любой ситуации. Руководитель ГК «ЕДИНСТВО» рассказал о скорых переменах на региональном рынке жилья

С 1 июля этого года вступят в силу поправки в 214-й федеральный закон.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 378
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 31 221
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
9:23, 18 января 2019 27 887
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
13:51, 27 января 2019 24 658
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:21, 18 января 2019 20 727
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум