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13:09, 27 января 2019 3 855
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Вкус войны. Рязанцы попробовали блокадный хлеб

Вкус войны. Рязанцы попробовали блокадный хлеб

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В воскресенье, 27 января, памятную акцию в юбилей снятия блокады провели на площади Победы в четвертый раз.

Организаторы рассказали, что хлеб приготовили по рецепту времен Великой Отечественной Войны, в которым было минимум муки.

Каждый желающий получил минимальную ежедневную пайку — 125 граммов, которую в Ленинграде выдавали по специальным хлебным карточкам.

Во время раздачи хлеба организаторы прочитали отрывок из дневника школьницы Тани Савичевой, который она вела во время блокады.

Записная книжка состояла из девяти страниц, на шести из которых даты смерти близких людей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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