Вкус войны. Рязанцы попробовали блокадный хлеб

В воскресенье, 27 января, памятную акцию в юбилей снятия блокады провели на площади Победы в четвертый раз.
Организаторы рассказали, что хлеб приготовили по рецепту времен Великой Отечественной Войны, в которым было минимум муки.
Каждый желающий получил минимальную ежедневную пайку — 125 граммов, которую в Ленинграде выдавали по специальным хлебным карточкам.
Во время раздачи хлеба организаторы прочитали отрывок из
Записная книжка состояла из девяти страниц, на шести из которых даты смерти близких людей.