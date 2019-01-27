На Первомайском проспекте «Мерседес» сбил знак пешеходного перехода

На Первомайском проспекте Mercedes Benz GLA сбил знак пешеходного перехода. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
ДТП произошло около 13:40 в воскресенье, 27 января.
Подробностей об аварии пока нет.'
Фото
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На Первомайском проспекте Mercedes Benz GLA сбил знак пешеходного перехода. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
ДТП произошло около 13:40 в воскресенье, 27 января.
Подробностей об аварии пока нет.'
Фото
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