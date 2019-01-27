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15:28, 27 января 2019 396
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На Первомайском проспекте «Мерседес» сбил знак пешеходного перехода

На Первомайском проспекте «Мерседес» сбил знак пешеходного перехода

На Первомайском проспекте Mercedes Benz GLA сбил знак пешеходного перехода. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

ДТП произошло около 13:40 в воскресенье, 27 января.

Подробностей об аварии пока нет.'

Фото Виктории Ватрушкиной


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