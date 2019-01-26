За год в Рязанской области в ДТП с общественным транспортом погибли 44 человека

За 2018 год в Рязанской области в 257 ДТП с участием транспорта коммерческих перевозчиков погибли 44 человека, еще 384 — пострадали, сообщила
Отмечается, что по вине водителей маршруток и автобусов произошло 115 ДТП, в которых пострадали 169 человек и 12 человек погибли.
Всего сотрудники ГИБДД провели 163 проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 77 внеплановых и 86 плановых.
По результатам проверок выдали 38 предписаний. К административной ответственности привлекли 33 должностных, семь юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя.
В 2018 году полицейские проверили более 20 тысяч автобусов, выявили 10133 нарушений ПДД, допущенных водителями данных транспортных средств.