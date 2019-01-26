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20:51, 26 января 2019 448
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В Милославском в зимних забавах посоревновались жители пяти районов области. Фото 1

В Милославском в зимних забавах посоревновались жители пяти районов области. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В Милославском в зимних забавах посоревновались жители пяти районов области. Об этом пишет издательство «Пресса».

В субботу, 26 января, в Милославском прошли зимние забавы, посвященные шестикратному чемпиону мира Василию Алексееву. В них поучаствовали семь команд: из Скопина, Александро-Невского, Пронского, Кораблинского районов, а также три команды из Милославского района.

Участники перетягивали канат, соревновались в эстафете с колесом, «Стенке на стенку», переносили большие канистры с водой и бились мешками на бревне.

«У меня самые яркие, самые лучшие, самые радостные впечатления об „Алексеевских забавах“. Это — спорт!», — поделился впечатлениями один из участников.


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