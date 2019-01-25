Вместо зачетки и пропуска. В рязанских вузах появятся специальные карты от «Сбербанка»

В рязанских вузах появятся специальные карты от «Сбербанка». «Кампусный проект», направленный на цифровизацию сервисов для сотрудников и студентов вузов, реализуют до конца 2019 года.

По словам управляющего региональным филиалом банка Сергея Фролова, в рамках реализации «Кампусного проекта» банковская карта станет не только платежным инструментом, но и заменит зачетки и пропуска.

Пилотным вузом для внедрения системы станет РГУ имени Есенина. В четверг, 24 января, там прошло подписание соглашения о реализации «Кампусного проекта» с ректором университета Андреем Минаевым.

Реализация начнется в первом квартале 2019 года. Для этого «Сбербанк» перевыпустит около четырех тысяч карт сотрудников и студентов РГУ. Они приобретут индивидуальный дизайн и доступ к сервисам университета.

«Планируется, что обычная банковская карта будет не только финансовым инструментом, но и доступом к цифровым сервисам вуза», — рассказал Сергей Фролов.

Ожидается, что ее можно будет использовать как электронную зачетную книжку, для доступа на территорию вуза, в библиотеку и столовую. Управляющий региональным филиалом банка добавил, что сейчас «Сбербанк» помогает вузу закупить все необходимое оборудование.

«Вместе мы делаем большое дело, направленное на то, чтобы университет приобретал все более и более цивилизованный современный вид. Думаю, „Кампусный проект“ будет очень интересен и для наших студентов. Они будут понимать, что учатся в современном вузе», — сказал Андрей Минаев.

В пятницу, 25 января, состоялось подписание соглашения о реализации «Кампусного проекта» с Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени Костычева.

Подписи под соглашением поставили управляющий Рязанским отделением Сбербанка Сергей Фролов и ректор ФГБОУ ВО РГАТУ Николай Бышов.

«Отличный подарок для сотрудников и студентов нашего университета сделал Сбербанк в День студента. Для нас очень важен вопрос безопасности, а внедрение нового проекта „Сбербанка“ позволит соответствовать современным требованиям и поспособствует развитию новых цифровых технологий и практик в вузе», — поблагодарил представителей банка Николай Бышов.