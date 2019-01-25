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8:25, 25 января 2019 943
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В Совфеде предложили ввести платную регистрацию мобильных телефонов

В Совфеде предложили ввести платную регистрацию мобильных телефонов

С 1 февраля 2020 года сенаторы предложили ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному ​​идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, передает РБК.

Согласно документу, физлица смогут самостоятельно регистрировать на сайте госуслуг устройства, купленные за границей. Помимо телефонов, речь идет о планшетах, ноутбуках и других устройствах.

Если услуга будет платной, цена не превысит 100 рублей. Данные об IMEI-кодах будут храниться в специальных базах. При этом, операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI.

Зарегистрировать новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев, иначе устройство будет заблокировано.

В случае кражи телефон можно будет заблокировать.

Отмечается, что с принятием законопроекта снизится ввоз «серых» телефонов в Россию.


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1 день назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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