В Совфеде предложили ввести платную регистрацию мобильных телефонов

С 1 февраля 2020 года сенаторы предложили ввести платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, передает
Согласно документу, физлица смогут самостоятельно регистрировать на сайте госуслуг устройства, купленные за границей. Помимо телефонов, речь идет о планшетах, ноутбуках и других устройствах.
Если услуга будет платной, цена не превысит 100 рублей. Данные об IMEI-кодах будут храниться в специальных базах. При этом, операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI.
Зарегистрировать новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев, иначе устройство будет заблокировано.
В случае кражи телефон можно будет заблокировать.
Отмечается, что с принятием законопроекта снизится ввоз «серых» телефонов в Россию.