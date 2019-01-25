Путешествие на Байкал. Рязанцев пригласили на открытие фотовыставки

Рязанцев пригласили на открытие фотовыставки «Путешествие на Байкал». Об этом сообщили в Рязанском музее путешественников.
Экспозицию представит фотохудожник, член Русского географического общества Михаил Корнев.
На выставке рязанцы смогут увидеть около 40 фотографий, сделанных во время экспедиций на Байкал.
«Уникальная природа и красота озера, причудливые формы утесов и скал, таинственные места, связанные с древней историей племен, живших в Прибайкалье до нашей эры — все это нашло отражение в экспозиции», — отметили в сообщении.
Персональная фотовыставка откроется в понедельник, 28 января, в Рязанском музее путешественников. Начало в 12:00.