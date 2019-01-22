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17:14, 22 января 2019 664
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С начала года из-за нечищеных дорог в Рязанской области произошло 19 ДТП, пострадали 35 человек

С начала года из-за нечищеных дорог в Рязанской области произошло 19 ДТП, пострадали 35 человек

С 1 по 21 января в Рязанской области произошло 19 ДТП из-за нечищеных дорог. В результате один человек погиб, еще 35 получили травмы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы напомнили, что из-за плохих погодных условий в регионе складывается неблагоприятная дорожная обстановка и возрастает число аварий.

Отмечается, что неубранный снег закрывает дорожную разметку, а большие валы на обочинах затрудняют видимость водителей и пешеходов, а также заслоняют дорожные знаки.

Кроме того, иногда сугробы вынуждают людей переходить дорогу в неположенном месте.

Инспекторы ГИБДД проводят рейды, чтобы выявить проблемные участки. По их результатам в 2019 году выдали 148 предписаний и внесли пять представлений. В отношении собственников дорог возбудили 67 дел об административных правонарушениях.


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