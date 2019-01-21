В палатках, магазинах и домах жителей Рязанской области незаконно продавали алкоголь

За прошедшие выходные, 19-20 января, в Рязанской области зафиксировали шесть фактов незаконной продажи алкоголя. Об этом сообщила
Известно, что, несмотря на запрет, спиртное продавали в палатке на улице Интернациональной. Также нарушения нашли в магазине на улице Сельских Строителей в Рязани, в ряжском магазине и в торговой точке на 270-ом километре дороги Москва-Астрахань в Скопинском районе.
Кроме того, алкоголь в своих домах продавали 33-летний житель поселка Октябрьский Михайловского района и 34-летняя жительница села Дегтяное Ряжского района.
Всего полицейские изъяли 532 литра спиртного. В отношении нарушителей составили административные протоколы.