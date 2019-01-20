Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:58, 20 января 2019 3 328
 0    0

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На сайте ГУ МЧС по Рязанской области опубликовали метеопредупреждение. Во второй половине дня 20 января и ночью в регионе ожидается снег, метель и гололедица.

Также усилится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:58, 20 января 2019
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
18:13, 19 января 2019
Рязанцы смогут увидеть «кровавое» суперлуние
16:58, 19 января 2019
Мороз и солнце. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю
13:45, 19 января 2019
В ночь на воскресенье в Рязанской области похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды
12:56, 19 января 2019
Москвичи увидели грозу в крещенскую ночь. Видео 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Испорченный праздник. Как отпраздновать Новый год в гостиничном комплексе под Рязанью и пожалеть об этом

Редакция RZN.info разыскивает гостей отеля «Ланд Хаус», которые побывали там на корпоративах зимой и в саму новогоднюю ночь.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:33, 8 января 2019 27 409
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
8:34, 19 января 2019 26 224
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 24 272
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 6
12:40, 8 января 2019 23 124
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
15:22, 11 января 2019 21 389
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
Все новости
Форум