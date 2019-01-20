В Рязанской области объявили метеопредупреждение

На сайте ГУ МЧС по Рязанской области
Также усилится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На сайте ГУ МЧС по Рязанской области
Также усилится юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
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