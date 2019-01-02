В Рязани задержали двух мужчин, которые напали на пенсионерку

В Рязани задержали двух мужчин, которые напали на 77-летнюю жительницу села Ямбирно Шацкого района в ноябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию позвонила женщина и сообщила о том, что неизвестные в масках напали на ее соседку. На место преступления выезжала следственно-оперативная группа.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленники в дневное время проникли в квартиру пенсионерки. Они связали хозяйку и под угрозой ножа вынудили ее сказать о том, где лежат деньги и ювелирные изделия. Похитив 15 тысяч рублей и золотые украшения, преступники скрылись.
По факту нападения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сотрудники установили личности предполагаемых разбойников. Подозрение пало на 30-летнего местного жителя, который находился под следствием за хищение, и 29-летнего жителя села Каверино, неоднократно судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков. В местах проживания полицейские их не обнаружили — сразу после совершения разбоя они скрылись в неизвестном направлении.
Накануне Нового года оперативники установили, что мужчины скрываются в Рязани, проживая в квартире знакомого. Их задержали. Нападавшие признались в содеянном.
Полицейские проверяют их на причастность к совершению других преступлений.
Решается вопрос об аресте.