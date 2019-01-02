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14:01, 2 января 2019 322

Гендиректор МРСК Центра поручил рязанским энергетикам обеспечить безаварийную работу в праздничные дни

Гендиректор МРСК Центра поручил рязанским энергетикам обеспечить безаварийную работу в праздничные дни

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел заседание оперативного штаба.

Он заслушал отчеты об оперативной обстановке в регионах деятельности компаний и поставил задачу энергетикам обеспечить безаварийную работу в период праздничных и выходных дней, в том числе в условиях возможных неблагоприятных погодных условий. Игорь Маковский подчеркнул, что все жалобы потребителей находятся на особом контроле.

«Для энергетиков работа в дни длительных новогодних праздников отличается особой важностью. Ничто не должно омрачить это светлый праздник. Потребитель ждет от нас высокой надежности, поэтому каждый руководитель филиала несет за безаварийную работу персональную ответственность, и спрос будет самым строгим», — подчеркнул Маковский.

В пресс-службе отметили, что на всех энергообъектах в зоне ответственности компании организовали круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах компаний могут быть привлечены 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники, а также ресурсы подрядных организаций.

В их распоряжении находятся около 1 709 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 56,16 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения.

Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов регионов.


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