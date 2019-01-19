В прошлом году рязанские ярмарки заработали почти 340 миллионов

В 2018 году на рязанских ярмарках продали товары на 339,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.
В прошлом году на ярмарках еженедельно продукцию предлагали более 240 предприятий и хозяйств, что в три раза больше, чем десять лет назад. Число торговых мест также увеличилось. Сейчас на пяти площадках еженедельно работают около 350 торговых точек.
Увеличивается ассортимент продукции, предсталенной на ярмарках. В ведомстве рассказали, что большой популярностью стали пользоваться мясо птицы и молочные продукты, произведенные в личных подворьях и небольших фермерских хозяйствах. Также отмечается, что спросом пользуется плодоовощная продукция.
За 2018 год продали 339,3 тонны яблок и 771,3 тонны овощей, в том числе 617,2 тонны артофеля. Мяса и мясной продукции в прошлом году на ярмарках продали 646,1 тонны, молока и молочных продуктов — 826 тонн, хлеба и хлебобулочных изделий — 299,4 тонны. С 2008 года суммарный доход ярмарок составил 2168,48 млн рублей.
В 2019 году ярмарки продолжат работу.
Ближайшие проведут в субботу, 19 января, на пяти традиционных площадках: на Театральной площади, перед ЦНТИ (улица Крупской, дом №17), у кинотеатра «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13), возле ТЦ «КИТ» (улица Станкозаводская, дом №30) и в Торговом городке (улица Свободы). Для консультации звоните по номерам