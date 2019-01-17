Освенцим для собак. В приюте Амурской области нашли 47 трупов

В селе Чигири Амурской области нашли трупы 47 собак. Об этом сообщил портал «
Отмечается, что помимо мертвых животных обнаружили и живых. По предварительным подсчетам — чуть больше двух десятков собак.
По информации СМИ, владелец этого заведения Вячеслав Золотарев еще в 2014 году открыл частный приют «Дружок» для бродячих собак и заключил контракты на отлов животных с администрациями нескольких районов и городов региона.
В приют выезжали журналисты и сотрудники полиции. Они осмотрели место происшествия.
«У наших волонтеров имеется видео, где Золотарев лично с женой стрелял дротиками в собак. Он собирал их по районам, чтобы выполнить контракт. Очень часто к нему попадали и хозяйские. Люди пытались их вызволить, звонили. Но он говорил „докажите, предоставьте документы“. И собаку вызволить не получалось», — рассказала Ирина Полякова.
Теперь ветеринарам предстоит определить причину смерти животных.
«В области с ноября в области зарегистрировали 12 случаев бешенства. Его распространения из-за условий содержания собак в приюте санитарные врачи опасаются сейчас больше всего», — говорится в сообщении.
Фото с портала «Сибирь. Реалии»