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13:17, 16 января 2019 1 204
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У жителя Ряжска нашли сверток с синтетическим наркотиком

У жителя Ряжска нашли сверток с синтетическим наркотиком

Фото: Pixabay.com

У жителя Ряжска нашли сверток с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Полицейские остановили 23-летнего безработного у его дома на улице Лермонтова. Во время осмотра у мужчины изъяли сверток с 0,35 грамма порошка синего цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон.

Мужчина заявил, что нашел сверток за пару часов до задержания возле ворот одного из частных домов на улице 2-я Полевой.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы.


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