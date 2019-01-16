У жителя Ряжска нашли сверток с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает издательство «
Полицейские остановили 23-летнего безработного у его дома на улице Лермонтова. Во время осмотра у мужчины изъяли сверток с 0,35 грамма порошка синего цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон.
Мужчина заявил, что нашел сверток за пару часов до задержания возле ворот одного из частных домов на улице 2-я Полевой.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы.