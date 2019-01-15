В Кораблинском районе инвалид первой группы едва не погиб из-за курения в постели

Утром во вторник, 15 января, в селе Пустотино Кораблинского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 8:14, пишет издательство «
В квартире находился полупарализованный мужчина, инвалид первой группы. Его жена ушла на работу, закрыв дверь на ключ.
По предварительной версии, пожар начался из-за курения в постели. Мужчина смог сползти с кровати и добраться до двери. Его крики услышала соседка, она позвала на помощь.
Двое добровольцев пожарной дружины забрались в горевшее помещение через балкон. Приехавшие сотрудники МЧС потушили деревянную дверь и тлевшую постель.
Пострадавшего госпитализировали с ожогами верхней части туловища.