Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:39, 15 января 2019 496
 0    0

В Кораблинском районе инвалид первой группы едва не погиб из-за курения в постели

В Кораблинском районе инвалид первой группы едва не погиб из-за курения в постели

Утром во вторник, 15 января, в селе Пустотино Кораблинского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 8:14, пишет издательство «Пресса».

В квартире находился полупарализованный мужчина, инвалид первой группы. Его жена ушла на работу, закрыв дверь на ключ.

По предварительной версии, пожар начался из-за курения в постели. Мужчина смог сползти с кровати и добраться до двери. Его крики услышала соседка, она позвала на помощь.

Двое добровольцев пожарной дружины забрались в горевшее помещение через балкон. Приехавшие сотрудники МЧС потушили деревянную дверь и тлевшую постель.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами верхней части туловища.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
18:02, 15 января 2019
Число жертв взрыва дома в Шахтах выросло до четырех человек
16:39, 15 января 2019
В Кораблинском районе инвалид первой группы едва не погиб из-за курения в постели
16:28, 15 января 2019
В Старожиловском районе столкнулись «Лада» и «Хендай», четверо пострадали. Видео 1
16:07, 15 января 2019
Появилось видео с места аварии с маршруткой на улице Спортивной
15:34, 15 января 2019
В Пронском районе «Шкода» столкнулась со снегоуборочной машиной
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Как изменить свою жизнь? Топ мотивационных книг для вдохновения

Сеть книжных магазинов «Читай город» подготовила подборку книг, которые помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:17, 4 января 2019 29 868
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
13:33, 8 января 2019 26 473
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
13:10, 3 января 2019 24 245
А что в кино? «Снежная королева: Зазеркалье» и другие новинки
15:26, 3 января 2019 24 152
Актер из «Иронии судьбы» отреагировал на критику митрополита Марка 4
12:40, 8 января 2019 22 606
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

С каким настроением вы начали работать в 2019 году?

Окончание опроса: 17.01.2019
Архив голосований
Форум