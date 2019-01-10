Обиделся. Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил рязанский автосервис

Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил автосервис. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратился 30-летний рязанец, который сообщил, что ночью из помещения для ремонта автомобилей, расположенного в гараже на окраине города, пропали десять предметов электроинструмента.
На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что следов взлома нет, а в гараже пропал еще и электронный блок, в котором хранились записи камер видеонаблюдения.
К краже оказался причастен бывший сотрудник автосервиса, который перестал сотрудничать с хозяином гаража несколько месяцев назад после конфликта из-за низкой оплаты труда.
Полицейские разыскали 29-летнего жителя Рязанского района и установили, что он украл инструмент. По предварительной информации, злоумышленник открыл гараж дубликатом ключа. Похищенное обнаружили у его знакомого.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ.