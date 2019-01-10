Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:09, 10 января 2019 783
 0    0

Обиделся. Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил рязанский автосервис

Обиделся. Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил рязанский автосервис

Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил автосервис. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратился 30-летний рязанец, который сообщил, что ночью из помещения для ремонта автомобилей, расположенного в гараже на окраине города, пропали десять предметов электроинструмента.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что следов взлома нет, а в гараже пропал еще и электронный блок, в котором хранились записи камер видеонаблюдения.

К краже оказался причастен бывший сотрудник автосервиса, который перестал сотрудничать с хозяином гаража несколько месяцев назад после конфликта из-за низкой оплаты труда.

Полицейские разыскали 29-летнего жителя Рязанского района и установили, что он украл инструмент. По предварительной информации, злоумышленник открыл гараж дубликатом ключа. Похищенное обнаружили у его знакомого.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:04, 10 января 2019
На месте елочных базаров предложили открыть пункты утилизации
13:45, 10 января 2019
«Идите посмотрите, вы же врач». Мужчина вызвал скорую для куртки 1
13:43, 10 января 2019
В Рязанском районе выбрали лучший «Рождественский подарок»
13:09, 10 января 2019
Обиделся. Бывший работник после конфликта с владельцем ограбил рязанский автосервис
12:02, 10 января 2019
В России увеличили возрастную надбавку к пенсии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

Цены без тормозов. Как рост НДС повлияет на стоимость автомобилей

В предыдущей публикации мы разбирались, как усиление налоговой нагрузки скажется на цене новостроек. Теперь на очереди рынок новых автомобилей.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:16, 1 января 2019 33 243
В РПЦ заступились за «Иронию судьбы», раскритикованную митрополитом Марком 19
12:44, 30 декабря 2018 29 284
Центр «УмКА» рассказал о режиме работы в новогодние праздники
13:17, 4 января 2019 29 156
Пострадавшую в аварии со скорой фельдшера бесплатно прооперируют в Рязани 4
21:10, 31 декабря 2018 25 674
Под завалами рухнувшего подъезда в Магнитогорске нашли еще троих погибших
13:33, 8 января 2019 24 564
Появились фото и видео с места смертельного ДТП на Московском шоссе
Все новости
Голосования

Какую часть города украсили к Новому году лучше всего?

Окончание опроса: 10.01.2019
Архив голосований
Форум