Рязанский митрополит Марк раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

Рязанский митрополит Марк в канун Нового года раскритиковал новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Его видеобращение опубликовано на
Митрополит отметил, что назвал идею фильма «неположительной».
Священнослужитель объяснил, что «новогоднее чудо», произошедшее в картине, построено на предательстве.
«Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве — на предательстве своей невесты», — сказал Марк. Он пояснил, что церковь призывает людей к труду и работе над собой.
«Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — пояснил митрополит.
По его мнению, эта идея «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».