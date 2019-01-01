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12:29, 1 января 2019 2 038
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Рязанский митрополит Марк раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

Рязанский митрополит Марк раскритиковал фильм «Ирония судьбы»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский митрополит Марк в канун Нового года раскритиковал новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром». Его видеобращение опубликовано на сайте Рязанской епархии.

Митрополит отметил, что назвал идею фильма «неположительной».

Священнослужитель объяснил, что «новогоднее чудо», произошедшее в картине, построено на предательстве.

«Во-первых, это обретение новой любви построено на предательстве — на предательстве своей невесты», — сказал Марк. Он пояснил, что церковь призывает людей к труду и работе над собой.

«Мы говорим о том, что нужно работать над собой, что любой результат является следствием постоянного труда. А здесь совсем другая картина: для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться — и чудо произойдет само собой», — пояснил митрополит.

По его мнению, эта идея «наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями».


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