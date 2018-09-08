В Псковской области «Инфинити» с рязанскими номерами столкнулся с грузовиком, водитель погиб. Фото

В Псковской области Infiniti с рязанскими номерами столкнулся с грузовиком. Об этом сообщил портал «
ДТП произошло в среду, 5 сентября, на 43 километре автодороги Великие Луки — Невель.
По предварительным данным, водитель Infiniti не справился с управлением и вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем Isuzu.
Водитель иномарки погиб на месте. Его 27-летний пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, ушибы и ссадины.
Водителя грузовика госпитализировали с переломами ног.
Отмечается, что в салоне Infiniti находились еще пять госномеров от других машин, а также сканеры и иное оборудование, «которым обычно пользуются угонщики».