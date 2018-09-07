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10:20, 7 сентября 2018 1 222
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Любимов предложил зачислять часть налогов от самозанятых по месту прописки

Любимов предложил зачислять часть налогов от самозанятых по месту прописки

Николай Любимов предложил зачислять часть налогов от самозанятых по месту прописки. Инициативу губернатор озвучил на площадке Московского финансового форума, передает ТАСС.

Губернатор предложил самозанятым выплачивать 50% по налоговым платежам по месту регистрации. По словам главы региона, это «будет стимулировать муниципалитеты к тому, чтобы такие граждане были зарегистрированы, во-вторых, они бы знали, кто и в каком городе у них работает».

Он отметил, что регионам и муниципалитетам необходимо расширять полномочия по установлению налогов и сборов, чтобы обсепечить экономический рост.

Любимов также подчеркнул, что самозанятые граждане смогут платить отчисления в случае, если уезжают на заработки в другие регионы и города.

Как пояснил глава региона, доходы, полученные от самозанятых лиц можно зачислять тем регионам, где прописаны граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, чтобы перераспределить их соответствующим муниципалитетам.

«Было бы справедливо поделиться доходами и стимулировать органы власти на дальнейшую работу по легализации такого бизнеса», — сказал губернатор.


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