Николай Любимов предложил зачислять часть налогов от самозанятых по месту прописки. Инициативу губернатор озвучил на площадке Московского финансового форума, передает
Губернатор предложил самозанятым выплачивать 50% по налоговым платежам по месту регистрации. По словам главы региона, это «будет стимулировать муниципалитеты к тому, чтобы такие граждане были зарегистрированы, во-вторых, они бы знали, кто и в каком городе у них работает».
Он отметил, что регионам и муниципалитетам необходимо расширять полномочия по установлению налогов и сборов, чтобы обсепечить экономический рост.
Любимов также подчеркнул, что самозанятые граждане смогут платить отчисления в случае, если уезжают на заработки в другие регионы и города.
Как пояснил глава региона, доходы, полученные от самозанятых лиц можно зачислять тем регионам, где прописаны граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, чтобы перераспределить их соответствующим муниципалитетам.
«Было бы справедливо поделиться доходами и стимулировать органы власти на дальнейшую работу по легализации такого бизнеса», — сказал губернатор.