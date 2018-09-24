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21:31, 24 сентября 2018 423
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В фотоловушку Окского заповедника «попались» косуля и бобр

В фотоловушку Окского заповедника «попались» косуля и бобр

В фотоловушку Окского заповедника попались косуля, бобр и кабан. Снимки опубликовали на сайте.

К месту, где была установлена камера, животных привлекли желуди. По словам специалистов, это важный продукт питания. Кроме кабанов, которые за один раз способны съесть до тысячи желудей, плоды дуба любят косули, лоси, барсуки и утки.

«К большому сожалению всей мохнатой и пернатой „плеяды дуба“, хороший урожай желудей бывает обычно только раз в несколько лет», — говорится в сообщении.

В заповеднике ежегодно оценивают урожайности дуба по шкале от 0 до 5 баллов. В этом году показатель высокий — на 5 баллов. Отмечается, что предыдущий более-менее хороший урожай желудей (4 балла) был в 2015 году.


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