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10:08, 22 сентября 2018 1 410
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Жительница Алтайского края пыталась продать корову и стала жертвой рязанского мошенника

Жительница Алтайского края пыталась продать корову и стала жертвой рязанского мошенника

Жительница Алтайского края пыталась продать корову и стала жертвой рязанского мошенника. Об этом сообщила пресс-служба местного УМВД.

В полицию обратилась 47-летняя женщина и рассказала, что неизвестный обманом завладел ее деньгами.

Установлено, что она разместила на сайте «Avito» объявление о продаже коровы. Ей позвонил мужчина и представился покупателем. Злоумышленник сказал, что готов внести стопроцентную предоплату на банковскую карту, а заберет корову в ближайшие дни.

Для перевода денег мужчина попросил сообщить ему номер банковской карты, после чего он заявил, что ошибочно направил продавцу деньги с кредитной карты и попросил их вернуть.

Поверив ему, женщина перевела 13 тысяч рублей на указанные злоумышленником номера. Позже она обнаружила, что перевела ему собственные средства. После этого телефон «покупателя» был отключен.

Известно, что абонентский номер звонившего зарегистрирован в Рязанской области.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.


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От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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