В Новомичуринске заменят покрытие открывшихся год назад площадок

В Новомичуринске заменят резиновое покрытие детских и спортивных площадок, которые торжественно открыли в ноябре 2017 года. Парк между микрорайонами «А» и «Б» стал популярным местом отдыха у местных жителей, пишет издательство «
Однако сейчас стало заметно, что резиновое покрытие под качелями протерлось до дыр, а в некоторых местах — отвалилось кусками. Новомичуринцы предположили, что подрядчик некачественно выполнил работы.
Замглавы местной администрации Игорь Кирьянов заверил, что это не так. «Резиновое покрытие площадок предназначено на год-полтора эксплуатации. Администрация собирается покрытие заменить, мы уже вышли на фирму-изготовителя и приняли решение заложить в бюджет будущего года средства на его покупку и замену старого», — сказал он.
Кирьянов также призвал горожан бережнее относиться к площадкам, так как замена покрытия — «удовольствие недешевое».