Рязанские офтальмологи считают, что гаджеты стремительно ухудшают зрение школьников. За последние десять лет диагноз «миопия» врачи ставят подросткам в полтора раза чаще, сообщили в сюжете ГТРК «
Специалисты отметили, что компьютеры и гаджеты, интерактивные доски, которые широко используются на уроках в школах, а также плохое освещение рабочего места быстро снижают уровень зрения у детей: близорукостью страдают даже первоклассники.
«Заболеваемость миопией из года в год остается высокой. И немножко увеличивается. Где-то на 1-2% в год», — сообщил детский офтальмолог рязанской областной клинической больницы имени Семашко Олег Колесников.
Врачи утверждают, что предотвратить заболевания глаз можно. Они посоветовали ограничить ребенка в пользовании компьютером и смартфоном до сорока минут в день, а также следить за освещением во время чтения. Одним из эффективных способов сохранения зоркости является ежедневная гимнастика.
«Ребенок располагается лицом в 30 сантиметрах от оконного стекла, на которое наклеивается маленькая, в полсантиметра меточка, любого цвета — белая, синяя, красная, не важно. В процессе этого упражнения нужно переводить взгляд — то на метку, то вдаль», — рассказал Олег Колесников.