Любимов осмотрел министерство с бережливым производством

В четверг, 20 сентября, губернатор Николай Любимов посетил министерство образования, которое недавно переехало на четвертый этаж бывшего училища связи. Экскурсию по помещениям провела министр Ольга Щетинкина.
По ее словам, в здании все организовано в соответствии с принципами бережливого производства: документы в шкафах лежат по алфавиту, предметы на столах расставлены по образцу, на кухне и в туалетах висят напоминания об экономном использовании мыла, воды.
Таблички на кабинетах в здании оформлены в стиле бренда Рязанской области.
Любимов осмотрел переговорную, серверную, кабинеты сотрудников, заместителей и министра.
Он отметил, что «большая работа еще не закончена, часть помещений минобразования разместятся на третьем этаже.
«Предыдущее здание было в аварийном состоянии, а здесь — комфортные и нормальные условия», — отметил губернатор.
По его словам, другие министерства также присоединились к принципам бережливого производства.
«Стол не завален ненужными документами, это дисциплинирует и экономит время, а в итоге и бюджетные деньги», — заключил политик.