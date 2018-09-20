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12:06, 20 сентября 2018 6 991
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Любимов осмотрел министерство с бережливым производством

Любимов осмотрел министерство с бережливым производством

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В четверг, 20 сентября, губернатор Николай Любимов посетил министерство образования, которое недавно переехало на четвертый этаж бывшего училища связи. Экскурсию по помещениям провела министр Ольга Щетинкина.

По ее словам, в здании все организовано в соответствии с принципами бережливого производства: документы в шкафах лежат по алфавиту, предметы на столах расставлены по образцу, на кухне и в туалетах висят напоминания об экономном использовании мыла, воды.

Таблички на кабинетах в здании оформлены в стиле бренда Рязанской области.

Любимов осмотрел переговорную, серверную, кабинеты сотрудников, заместителей и министра.

Он отметил, что «большая работа еще не закончена, часть помещений минобразования разместятся на третьем этаже.

«Предыдущее здание было в аварийном состоянии, а здесь — комфортные и нормальные условия», — отметил губернатор.

По его словам, другие министерства также присоединились к принципам бережливого производства.

«Стол не завален ненужными документами, это дисциплинирует и экономит время, а в итоге и бюджетные деньги», — заключил политик.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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