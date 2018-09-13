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16:37, 13 сентября 2018 867
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«Город стал преображаться». В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося

«Город стал преображаться». В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося

Фото: Издательство «Пресса»

В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося. Двухметровую фигуру из проволочного каркаса «одели» в искусственную траву. Она весит около 200 килограммов, сообщило издательство «Пресса».

Начальник отдела благоустройства и городского хозяйства администрации района Алексей Гусев пояснил, что лося установили потому, что его рога изображены на гербе района. По его словам, арт-объект должен привлечь внимание туристов.

«Дети как увидели лесного жителя, сразу же попросились сфотографироваться возле него, — рассказала горожанка Юлия Юдина. — Необычно и очень красиво. Город стал преображаться в лучшую сторону».


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