«Город стал преображаться». В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося

В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося. Двухметровую фигуру из проволочного каркаса «одели» в искусственную траву. Она весит около 200 килограммов, сообщило издательство «
Начальник отдела благоустройства и городского хозяйства администрации района Алексей Гусев пояснил, что лося установили потому, что его рога изображены на гербе района. По его словам, арт-объект должен привлечь внимание туристов.
«Дети как увидели лесного жителя, сразу же попросились сфотографироваться возле него, — рассказала горожанка Юлия Юдина. — Необычно и очень красиво. Город стал преображаться в лучшую сторону».