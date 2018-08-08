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16:30, 8 августа 2018 264
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В Москве нашли чемодан с телом человека

В Москве нашли чемодан с телом человека

В Воронцовском парке в Москве в чемодане нашли тело человека. На месте происшествия работают следователи, передает РБК.

Труп нашли недалеко от детской площадки.

Как передает ТАСС, в чемодане находилось тело женщины. Как сообщила агентству старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова, признаков насильственной смерти при осмотре не обнаружили.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.


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