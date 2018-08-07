В Рязанской области пропал 16-летний подросток. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert Рязань.
Дмитрий Сергеевич Топоркин 2001 года рождения пропал 2 августа 2018 в поселке Шилово.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.
Одежда: серо-зеленая водолазка с длинным рукавом, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь поискам, волонтеры просят звонить по телефонам 8-800-700-524-52 или 112.