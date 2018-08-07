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18:10, 7 августа 2018 933
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В Рязанской области пропал 16-летний подросток

В Рязанской области пропал 16-летний подросток

В Рязанской области пропал 16-летний подросток. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд Liza Alert Рязань.

Дмитрий Сергеевич Топоркин 2001 года рождения пропал 2 августа 2018 в поселке Шилово.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-голубые.

Одежда: серо-зеленая водолазка с длинным рукавом, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, которая может помочь поискам, волонтеры просят звонить по телефонам 8-800-700-524-52 или 112.


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Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова. Чего добились на сегодняшний день?

Академия тенниса имени Озерова — один из крупнейших центров подготовки теннисистов в России. В ее стенах тренируются более 250 спортсменов разных возрастов, в том числе десять членов национальной сборной Российской Федерации по теннису и большинство членов сборной Рязанской области.

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