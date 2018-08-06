Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях

Российская компания Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники» и «ВКонтакте» выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях.
В компании отметили, что соцсетями ежедневно пользуются десятки миллионов россиян и возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей.
«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой» — говорится в сообщении.
В Mail.ru Group убеждены, что необходимо изменить законодательство и правоприменительную практику, амнистировать осужденных. «Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в пресс-релизе.