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14:35, 6 августа 2018 150
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Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях

Mail.ru Group выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях

Фото: Pixabay.com

Российская компания Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники» и «ВКонтакте» выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях. Обращение опубликовано на сайте Mail.ru.

В компании отметили, что соцсетями ежедневно пользуются десятки миллионов россиян и возможность обмениваться информацией — самая большая ценность социальных сетей.

«Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой» — говорится в сообщении.

В Mail.ru Group убеждены, что необходимо изменить законодательство и правоприменительную практику, амнистировать осужденных. «Считаем необходимой амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям и декриминализацию подобных случаев в будущем», — говорится в пресс-релизе.


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