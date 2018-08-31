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15:33, 31 августа 2018 198

Новый детсад рядом с ЖК «Паруса» достроят в 2018 году — «Северная компания»

Новый детсад рядом с ЖК «Паруса» достроят в 2018 году — «Северная компания»

В Кальном, рядом с Солотчинским и Муромским шоссе, строится новый детский сад. Работы должны завершить до конца 2018 года, сообщила пресс-служба «Северной компании», которая возводит рядом второй дом жилого комплекса «Паруса».

Отмечается, что сроки окончания строительства подтвердили на общегородском педагогическом форуме.

«Здание нового детсада, согласно проекту, будет трехэтажным. В нем предусмотрены собственная котельная, летняя веранда, лифт. Дошкольное учреждение смогут посещать 224 ребенка, разделенные на 10 групп. Среди них запланированы и ясельные группы на 60 мест», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Северной компании» напомнила, что в начале 2018 года в Кальном открылся бассейн РГУ «Классика», для которого застройщик предоставил земельный участок и оказал содействие в подключении инженерных сетей.


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