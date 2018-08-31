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14:51, 31 августа 2018 200
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Неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии с 1 января

Неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии с 1 января

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии с 1 января. Об этом в пятницу, 31 августа, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании о расходах федерального бюджета, передает РИА «Новости».

Также с 1 января проиндексируют зарплаты бюджетникам.

Страховую пенсию назначают по достижении пенсионного возраста, в связи с инвалидностью и из-за смерти кормильца. Пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.

Напомним, страховую пенсию для работающих пенсионеров перерасчитывают ежегодно с 1 августа.


© RZN.info

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