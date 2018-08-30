Рязанский госпиталь для ветеранов получит три миллиона

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получит три миллиона. Сертификат на терапевтическое оборудование представителям госпиталя передадут сотрудники «
Торжественное мероприятие запланировано на пятницу, 31 августа.
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Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получит три миллиона. Сертификат на терапевтическое оборудование представителям госпиталя передадут сотрудники «
Торжественное мероприятие запланировано на пятницу, 31 августа.
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