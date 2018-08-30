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17:09, 30 августа 2018 232

Рязанский госпиталь для ветеранов получит три миллиона

Рязанский госпиталь для ветеранов получит три миллиона

Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн получит три миллиона. Сертификат на терапевтическое оборудование представителям госпиталя передадут сотрудники «Сбербанка» и фонда «Память поколений».

Торжественное мероприятие запланировано на пятницу, 31 августа.


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