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16:34, 3 августа 2018 122
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Рязанцу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии — СМИ

Рязанцу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии — СМИ

Фото: Kremlin.ru

Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии. Его также рассматривают на должность посла в Минске, передает РБК.

Бабич сейчас является полпредом президента в Приволжском федеральном округе. По данным источников издания, он может совмещать должности посла и спецпредставителя Путина, что считается редким в дипломатической практике. Аналогичные статусы до этого были у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова на Украине.

«Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредставителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», — считает директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

По его словам, расширение полномочий вероятного нового посла России в Белоруссии может стать показателем того, что «российская сторона готова решать проблемы, которые возникают в отношениях с Минском».

Справка:

Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.


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