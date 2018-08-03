Михаилу Бабичу предложили пост спецпредставителя президента в Белоруссии. Его также рассматривают на должность посла в Минске,
Бабич сейчас является полпредом президента в Приволжском федеральном округе. По данным источников издания, он может совмещать должности посла и спецпредставителя Путина, что считается редким в дипломатической практике. Аналогичные статусы до этого были у Виктора Черномырдина и Михаила Зурабова на Украине.
«Если Михаил Бабич действительно получит ранг спецпредставителя президента, это станет свидетельством очевидной приоритизации белорусского направления как в целом во внешней политике России, так и в политике на пространстве СНГ», — считает директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.
По его словам, расширение полномочий вероятного нового посла России в Белоруссии может стать показателем того, что «российская сторона готова решать проблемы, которые возникают в отношениях с Минском».
Справка:
Михаил Бабич родился 28 мая 1969 года в Рязани. Окончил рязанское военное училище. В разные годы был первым заместителем главы администрации Ивановской области и главы представительства области в Москве, а также являлся председателем правительства Чечни. В 2011 году стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.